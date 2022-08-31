Украинцев массово кидают с "денежной помощью от ООН": о чем речь

Украинцев стали обманывать мошенники, которые спекулируют на теме денежных выплат. Так, в последнее время аферисты используют тематику денежных компенсаций, финансовой помощи ООН, Европейского суда по правам человека, Общества Красного Креста и т.д. Они обещают выплаты "за счет конфискованных активов России", ссылаются на недействующие решения различных органов власти Украины.
Об аферах предупреждают в Госпецсвязи.
Так, злоумышленники действуют в соцсети Facebook. В публикациях они предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговую страницу так называемого "Единого Компенсационного Центра Возвращения Невыплаченных Денежных Средств".
На этом сайте пользователям предлагают получить выплату при предоставлении персональной информации и осуществления дополнительного платежа. Как результат – данные банковской карты будут скомпрометированы.
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Ранее мы сообщали, что мошенники "разводят" украинцев на десятки тысяч прямо у банкоматов.
Также украинцев предупредили о новой схеме мошенников, которые "раздают" выплаты от международных организаций.