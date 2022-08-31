Украинцев массово кидают с "денежной помощью от ООН": о чем речь

Украинцев стали обманывать мошенники, которые спекулируют на теме денежных выплат. Так, в последнее время аферисты используют тематику денежных компенсаций, финансовой помощи ООН, Европейского суда по правам человека, Общества Красного Креста и т.д. Они обещают выплаты "за счет конфискованных активов России", ссылаются на недействующие решения различных органов власти Украины.

Как работает преступная схема

Так, злоумышленники действуют в соцсети Facebook. В публикациях они предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговую страницу так называемого "Единого Компенсационного Центра Возвращения Невыплаченных Денежных Средств".

На этом сайте пользователям предлагают получить выплату при предоставлении персональной информации и осуществления дополнительного платежа. Как результат – данные банковской карты будут скомпрометированы.

Как не попасться на крючок мошенников

Доверяйте информации только с официальных сайтов госорганов – особенно когда речь идет о каких-либо выплатах. Проверяйте данные. При необходимости уточните по телефону или во время личного визита.

Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах.

Если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте – немедленно заблокируйте карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка или через интернет-банкинг.

Список страниц мошенников в соцсетях:

hXXps://www.facebook[.]com/people/News-for-people/100081961447678/

hXXps://www.facebook[.]com/ЄДoпoмoгa-107571865413656/

hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083883771031/

hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083117652085/

hXXps://www.facebook[.]com/News-Info-UA-107681682060482/

hXXps://www.facebook[.]com/Термінові-Новини-України-24-102528442546873/

hXXps://www.facebook[.]com/Допомога-українцям-104110342431366/

hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-соціально-підтримки-громадян/100082904180219/

hXXps://www.facebook[.]com/people/Новини-247/100084930128994/

hXXps://www.facebook[.]com/UA-MEDIA-1330918720341094/