Українців масово кидають з "грошовою допомогою від ООН": про що мова

Українців стали обманювати шахраї, які спекулюють на темі грошових виплат. Так, останнім часом аферисти використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста і т.д. вони обіцяють виплати "за рахунок конфіскованих активів Росії", посилаються на недіючі рішення різних органів влади України.
Про афери попереджають в Держспецзв'язку.
Так, зловмисники діють у соцмережі Facebook. У публікаціях вони пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого "Єдиного Компенсаційного Центру Повернення Невиплачених коштів".
На цьому сайті користувачам пропонують отримати виплату при наданні персональної інформації та здійснення додаткового платежу. Як результат – дані банківської карти будуть скомпрометовані.
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Раніше ми повідомляли, що шахраї "розводять" українців на десятки тисяч прямо біля банкоматів.
Також українців попередили про нову схему шахраїв, які "роздають" виплати від міжнародних організацій.