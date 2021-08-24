Українців влітку чекає новий вихідний: що будемо відзначати
Жителів України чекає новий вихідний 28 липня. Президент Володимир Зеленський запропонував зробити День державності неробочим днем.
Про внесення в парламент відповідного законопроекту Зеленський заявив під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради.
"Я підписав указ про святкування Дня державності і вношу на ваш розгляд проєкт закону, за яким він повинен бути вихідним днем", - заявив президент.
День української державності святкуватимуть в День хрещення Русі-України - 28 липня.
Засідання Верховної Ради 24 серпня (відео: YouTube)
Нагадаємо, у вересні 2021 за церковним православним календарем українці відзначать три великих свята - Усікновення глави Іоанна Предтeчі, Різдво Пресвятої Богородиці і Воздвиження Хреста Господнього.
Крім того, в перший місяць осені буде багато інших важливих і цікавих дат, таких як свято Віри, Надії, Любові та матеpи їх Софії.
Ми також писали про те, що місячний посівний календар на вересень 2021 року допоможе садівникам і городникам визначити найбільш вдалі дати для роботи на землі, щоб сіяти насіння для розсади, і в підсумку отримати багатий врожай.
Експерти дали важливі рекомендації, ґрунтуючись на особливостях впливу супутника нашої планети, оскільки життєвий цикл рослини безпосередньо пов'язаний зі світилами.