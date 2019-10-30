Украинцев избавят от трудовых книжек: что это даст

В Украине откажутся от трудовых книжек. Для того, чтобы устроиться на работу, человеку понадобится паспорт и ИНН. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью "Украинской правде". На вопрос журналиста,что понадобится работнику при приеме на новое место службы, Дубилет лаконично ответил.

"Паспорт и ИНН. Не нужно хранить бумажную копию, ставить какие-то штампики", - сказал Дубилет.

Также Дмитрий рассказал, как произошло решение об отмене трудовых книжек.

"Как это было в случае с трудовыми книжками? Я познакомился с главой Пенсионного фонда. Он мне показал, как работает их электронная система. Оказывается, в Пенсионном фонде с 2000 года все в электронной форме. У них, кстати, крутая система. Я говорю: "А почему мы тогда трудовые книжки до сих пор не отменили?". "Да как-то никогда не было политической воли". Я говорю: "Так давайте сделаем". Он говорит: "Давайте", - вспомнил министр.