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В Украине отменят больничные: что будет вместо справок

STYLERЖизнь    30.10.2019 - 18:27
В Украине отменят больничные: что будет вместо справок
В Украине не будет больничных (Коллаж РБК-Украина)

В Украине в ближайшем будущем планируют избавиться от бумажных больничных листов

В Украине вскоре планируют отменить бумажные больничные листы. Об этом сообщил новый министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью "Украинской правде". По его словам, в стране введут электронный учет больничных. С помощью такого нововведения планируют избавиться от поддельных документов (справок).

"Полностью перевести их в электронную форму пока не получится, но мы сможем сделать электронный учет больничных и за счет этого избавимся от их подделок. Из-за подделок работодатели и государство тратят лишние деньги на выплаты", - сказал Дубилет.

Вскоре украинцам не придеться идти в поликлинику, чтобы закрыть больничный, достаточно будет позвонить и сказать, что выздоровел. Справки заменит электронный реестр больничных.

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"К врачу для этого не надо будет идти. Ты сможешь позвонить врачу и сказать: "Я выздоровел, закрывайте, я хочу на работу", - сказал Дубилет.

Медсправка также будет доступна в электронной форме, так как по реформе планируют избавиться от бланков строгой отчетности.

"Также мы сможем избавиться от бланков строгой отчетности, на которых эти больничные делаются. С ними целая эпопея: с 1990-х годов каждый регион закупает эти бланки и распространяет по больницам. Если мы сделаем электронную систему, можно будет на любом листе А4 все это выписывать, потому что медсправка будет доступна в электронной форме", - подитожил Дмитрий Дубилет.

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