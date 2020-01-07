ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украину идет грипп-убийца: врачи бьют тревогу

STYLERЖизнь    07.01.2020 - 13:59
В Украину идет грипп-убийца: врачи бьют тревогу
Грипп в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Опасный тип гриппа начал поражать украинцев - как отличить болезнь от сезонных ОРВИ в материале

Грипп в Украине пока не превысил эпидемиологический порог, но медики сообщают о том, что количество заболевших растет. Кроме того, инфекционисты предупреждают, что в Украине начался сезон "тяжелого гриппа". Как отличить опасный вирус от сезонных ОРВИ, и как уберечь себя от инфекции, в материале Styler.

Напомним, что накануне Нового года от осложнений гриппа типа А умер мужчина, заболевший 20 декабря. Врач-инфекционист Национального медуниверситета им. А. А. Богомольца Ольга Голубовская на своей странице в Facebook пишет, что у тяжелых больных уже сейчас тестируется грипп H1N1/pdm09, а в США зарегистрировали более двух тысяч смертей от вируса.

Как отличить грипп от ОРВИ

Медики предупреждают, что отличить опасный грипп от ОРВИ можно по такому ряду специфических симтомов.

  • болезнь начинается внезапно,
  • болит голова, ощущение ломоты в суставах и мышцах,
  • боль в горле, кашель,
  • температура повышается до до 38 °С и более,
  • иногда к указанным симптомам добавляется расстройство ЖКТ - рвота и понос.

В Украине зафиксировали опасный тип гриппа: что нужно знать о симптомах

Медики настоятельно рекомендуют при первых симптомах обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением.

Почему грипп убивает украинцев и когда ждать пика сезона

Ольга Голубовская пишет, что информация о тяжело больных сейчас поступает чаще всего из западных и центральных регионов Украины, есть смертельные случаи, а в ближайшее время появится информация об их увеличении. Часто это связано с тем, что люди не обращаются за помощью и лечатся дома.

По данным Минздрава, новой волны заболевания следует ждать уже в конце января - начале февраля. Ожидается два новых вируса А/Канзас (H3N2) и А/Брисбен (H1N1), ранее их в Украине не было. Ожидается и новый вирус В/Колорадо, который обошел Украину стороной в прошлом году, но "зацепил" другие страны.

Важные советы пациентам от медиков

У любого человека грипп из "нетяжелого" может внезапно стать "тяжелым", поэтому у врача нужно наблюдаться "в динамике". Главным показателем "тяжести" является даже не температура, а выраженность общеинтоксикационного синдрома.

В случае болезни нужно как можно раньше, желательно в первый день, обратиться к медикам, чтобы вовремя начать лечение. Особенно это касается групп риска - беременные, пожилые, дети, люди с сердечно-сосудистыми болезнями.

"Вакцинироваться еще можно и нужно, но вакцинальный статус не должен влиять на диагноз, учитывая тот факт, что прививка полностью не предотвращает заболевание", - добавила медик.

Как не заболеть гриппом и ОРВИ

Медики уверены, что лучшим способом защиты от гриппа является своевременная вакцинация, которую желательно проводить в начале сезона.

Но есть ряд советов, которые уменьшат риск инфицирования: чаще мыть руки с мылом, проветривать комнату, избегать контактов с больными, одеваться по погоде и в целом вести здоровый образ жизни.

В Украину идет грипп-убийца: врачи бьют тревогу

Как не заболеть гриппом и ОРВИ (фото: facebook.com/phc.org.ua)

В Польше зафиксировали еще одну вспышку птичьего гриппа За неделю гриппом в Украине заболели свыше 135 тыс. людей
Новости Украины Грипп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь