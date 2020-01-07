В Украину идет грипп-убийца: врачи бьют тревогу

Грипп в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Опасный тип гриппа начал поражать украинцев - как отличить болезнь от сезонных ОРВИ в материале

Грипп в Украине пока не превысил эпидемиологический порог, но медики сообщают о том, что количество заболевших растет. Кроме того, инфекционисты предупреждают, что в Украине начался сезон "тяжелого гриппа". Как отличить опасный вирус от сезонных ОРВИ, и как уберечь себя от инфекции, в материале Styler.

Напомним, что накануне Нового года от осложнений гриппа типа А умер мужчина, заболевший 20 декабря. Врач-инфекционист Национального медуниверситета им. А. А. Богомольца Ольга Голубовская на своей странице в Facebook пишет, что у тяжелых больных уже сейчас тестируется грипп H1N1/pdm09, а в США зарегистрировали более двух тысяч смертей от вируса.

Как отличить грипп от ОРВИ

Медики предупреждают, что отличить опасный грипп от ОРВИ можно по такому ряду специфических симтомов.

болезнь начинается внезапно,

болит голова, ощущение ломоты в суставах и мышцах,

боль в горле, кашель,

температура повышается до до 38 °С и более,

иногда к указанным симптомам добавляется расстройство ЖКТ - рвота и понос.

В Украине зафиксировали опасный тип гриппа: что нужно знать о симптомах

Медики настоятельно рекомендуют при первых симптомах обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением.

Почему грипп убивает украинцев и когда ждать пика сезона

Ольга Голубовская пишет, что информация о тяжело больных сейчас поступает чаще всего из западных и центральных регионов Украины, есть смертельные случаи, а в ближайшее время появится информация об их увеличении. Часто это связано с тем, что люди не обращаются за помощью и лечатся дома.

По данным Минздрава, новой волны заболевания следует ждать уже в конце января - начале февраля. Ожидается два новых вируса А/Канзас (H3N2) и А/Брисбен (H1N1), ранее их в Украине не было. Ожидается и новый вирус В/Колорадо, который обошел Украину стороной в прошлом году, но "зацепил" другие страны.

Важные советы пациентам от медиков

У любого человека грипп из "нетяжелого" может внезапно стать "тяжелым", поэтому у врача нужно наблюдаться "в динамике". Главным показателем "тяжести" является даже не температура, а выраженность общеинтоксикационного синдрома.

В случае болезни нужно как можно раньше, желательно в первый день, обратиться к медикам, чтобы вовремя начать лечение. Особенно это касается групп риска - беременные, пожилые, дети, люди с сердечно-сосудистыми болезнями.

"Вакцинироваться еще можно и нужно, но вакцинальный статус не должен влиять на диагноз, учитывая тот факт, что прививка полностью не предотвращает заболевание", - добавила медик.

Как не заболеть гриппом и ОРВИ

Медики уверены, что лучшим способом защиты от гриппа является своевременная вакцинация, которую желательно проводить в начале сезона.

Но есть ряд советов, которые уменьшат риск инфицирования: чаще мыть руки с мылом, проветривать комнату, избегать контактов с больными, одеваться по погоде и в целом вести здоровый образ жизни.

Как не заболеть гриппом и ОРВИ (фото: facebook.com/phc.org.ua)