В Украине появились опасные типы гриппа: что нужно знать о симптомах

Грипп в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Грипп в Украине скоро разгуляется с новой силой

Грипп в Украине пока не превысил эпидемиологический порог, но медики предостерегают, что новую вспышку стоит ждать уже во второй половине января. При этом врачам удалось зафиксировать и подтвердить лабораторно новые типы вируса. Что нужно знать о гриппе в сезоне 2020, и когда ждать новой волны разгула вирусов - в материале Styler.

Отметим, что опасный вирус уже унес жизни двоих украинцев. По официальным данным МОЗ, 3 января умерла 55-летняя женщина, а 31 декабря - мужчина из Тернопольской области.

Медики фиксируют случаи гриппа со штаммами типа А и В в разных регионах страны. У двоих пациентов в Житомире и пятерых в Тернополе подтвердили опасный грипп А. В Харькове у семерых пациентов обнаружили грипп типа А (H3), у двенадцати - А нетипичный, у троих - вирус типа В.

Заведующая отделением ГУ "Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского АМН Украины" Алла Мироненко предупреждает, что случаи гриппа типа В участились в Украине.

Вирусолог говорит, что в лаборатории уже подтвердили пять вирусов - четыре из Киева и один - из Днепра. При этом три вируса типа А, и два - типа В.

Когда начнется новая волна заболеваемости

Первая волна была зафиксирована в начале декабря, но до преодоления эпидпорога не дошло на 25,3%. Следующей вспышки стоит ждать к концу января, началу февраля.

Это связано с тем, что у детей закончатся каникулы и они начнут "обмениваться" инфекциями. Согласно статистике МОЗ, 67,7% заболевших гриппом и ОРВИ - дети до 17 лет.

Вспышка гриппа в зимнее время связана с тем, что люди больше находятся в общественных местах, которые мало проветривают.

Как отличить грипп от ОРВИ

Медики советуют при появлении первых же признаков обращаться к семейному врачу, поскольку грипп из нетяжелого очень быстро может стать тяжелым.

Отличить грипп от ОРВИ можно по таким признакам:

внезапное начало болезни,

к боли в горле и кашле присоединяется головная боль, ощущение ломоты в суставах и мышцах,

температура повышается до 38 °С и более,

иногда к указанным симптомам добавляется расстройство ЖКТ - рвота и понос.

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Когда нужна экстренная помощь

Помимо основных признаков ОРВИ (кашель, насморк, температура) появляется одышка, утрудненность дыхания, посинение губ.

Поводом для вызова "скорой" должна стать продолжительная рвота с признаками обезвоживания, спутанность сознания.

Температура очень высокая, жаропонижающие не помогают, жар длится 4-5 дней подряд.

Как уберечь себя от гриппа и ОРВИ

Наилучшим способом защиты от гриппа является своевременная вакцинация, которую желательно проводить в начале сезона.

Есть также ряд советов, которые уменьшат риск инфицирования: чаще мыть руки с мылом, проветривать комнату, избегать контактов с больными, одеваться по погоде и в целом вести здоровый образ жизни.