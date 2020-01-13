ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українців атакує свинячий грип: що потрібно знати про симптоми

STYLERЖиття    13.01.2020 - 08:49
Українців атакує свинячий грип: що потрібно знати про симптоми
Грип в Україні 2020 (Колаж РБК-Україна)

В Україні активізувався найнебезпечніший вірус грипу - він скосив вже більше ста тисяч чоловік

Грип в Україні починає поширюватися зі страшною швидкістю. За даними Міністерства охорони здоров'я з 30 грудня 2019 року на грип та ГРВІ захворіли понад сто тисяч осіб, з них 65% - це діти. З кожним днем ця цифра зростає.

За даними МОЗ, пік захворюваності очікується в останній тиждень січня і, за попередніми прогнозами, від 5 до 6 мільйонів українців перехворіють грипом в цьому епідсезоні.

Самим небезпечним штамом цієї зими вважається вірус грипу H1N1 (pdm09), який ще називають свинячим. Сама хвороба протікає важко, але основний ризик – це ускладнення, які виникають через неправильне лікування і пізне звернення до медиків.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська зазначила, що найбільша кількість хворих – у західних і центральних регіонах. І найчастіше свинячий грип діагностують саме там.

Вона пояснила, що вирішальним фактором у лікуванні цього складного вірусу є вчасне звернення до лікаря.

"Тому всі люди повинні знати, чи відносяться вони до груп ризику чи ні (надлишкова маса тіла, цукровий діабет, бронхіальна астма, вагітні і т. д.). Якщо так, їх завдання — вчасно звернутися до лікаря. Вчасно — це перший день хвороби. Після того як хворий звернувся до лікаря, всі інші непрості рішення — зона відповідальності лікаря. Раннє призначення противірусних препаратів знижує ризик не тільки ускладнень, але і частоту госпіталізацій. Раннє — це першу добу — дві", - розповіла Голубовська.

Медики рекомендують не постійно збивати температуру тіла, так як це природна реакція організму, яка захищає людину. Знижувати температуру тіла необхідно, якщо вона вище 38,5. Не варто це робити звичайним аспірином, так як при свинячому грипі він протипоказаний

Може бути грип: під Житомиром в лікарні померла дитина Небезпечний тип грипу почав вбивати українців: як вберегтися
Новини України здоровьегрипп в УкраинеГрип
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся