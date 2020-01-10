Внезапное повышение температуры тела: названы необычные причины

Температура тела (фото: РБК-Украина)

Повышение температуры тела может быть вызвано рядом факторов

Повышенная температура тела с болью в горле и кашлем может быть причиной какого-то инфекционного или воспалительного заболевания. Но если температура поднимается сама по себе, то это может вызвать недоразумение и панику. Семейный врач Наталья Деменко рассказала MedOboz, с чем может быть связана температура.

Если повышенная температура держится более трех дней, то нужно обращаться к специалистам. Температура является признаком сбоя в организме человека.

Нервные перегрузки

Нервные переутомления могут повысить температуру тела до уровня 37,2-38 градусов. Такое иногда случается во время стрессовых ситуаций. К этому особенно склонны люди с меланхолическим типом темперамента, а также личности, которые малообщительны и очень ранимы.

Привести организм в норму в таких случаях помогут успокоительные средства, массажи, ауто-тренинги, медитации, а также полноценный сон и правильное питание. При этом ни в коем случае не нужно принимать жаропонижающие и противовоспалительные лекарства.

Реакция на лекарства

Повышение температуры может быть связано с побочными эффектами от приема лекарств. Такое может случиться из-за приема препаратов от гипертонии и заболеваний ЖКТ, гормональных средств, и приема витаминов.

В таких случаях необходимо обратиться к врачу и рассказать о реакции организма на препараты.

Перегрев и переохлаждение

Перегрев и переохлаждение может привести к нарушению терморегуляции в организме, что свою очередь может стать причиной повышения температуры тела.

Медики советуют одеваться по погоде и ложиться спать в помещении, где температура воздуха составляет 20 градусов, +/- 1-2 градуса.

Недосыпание

Нехватка сна может вызвать повышение температуры. При этом это может случиться уже после 2-3 недоспанной ночи.

Эксперты говорят, что обычно взрослому человеку нужно спать 7-8 часов. В противном случае в организме могут произойти изменения, и даже, на гормональном уровне.