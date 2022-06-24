Украинцам задерживают социальные выплаты: стало известно - почему

Немало украинцев столкнулись с тем, что не получают вовремя социальные выплаты, в том числе выплаты для ВПО. Поэтому вопрос, почему их задерживают и когда можно их ожидать, волнует многих.

О причинах задержки читайте в нашем материале ниже.

В департаментах социальной политики разных регионов Украины уверяют: они вовремя обрабатывают документы и начисляют социальные выплаты из государственного и местного бюджетов.

В то же время украинцев просят "не забывать, что в стране идет война и возможны задержки платежей".

Также граждан, которым положены льготы, просят "относиться к этому с пониманием и не беспокоиться, ибо проплаты обязательно будут"