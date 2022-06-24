Украинцам задерживают социальные выплаты: стало известно - почему

Немало украинцев столкнулись с тем, что не получают вовремя социальные выплаты, в том числе выплаты для ВПО. Поэтому вопрос, почему их задерживают и когда можно их ожидать, волнует многих.
О причинах задержки читайте в нашем материале ниже.
В департаментах социальной политики разных регионов Украины уверяют: они вовремя обрабатывают документы и начисляют социальные выплаты из государственного и местного бюджетов.
В то же время украинцев просят "не забывать, что в стране идет война и возможны задержки платежей".
Также граждан, которым положены льготы, просят "относиться к этому с пониманием и не беспокоиться, ибо проплаты обязательно будут"
Напомним, ранее юристы рассказали о компенсации при приостановлении трудовых отношений. Потенциально в будущем граждане, которые из-за войны потеряли работу и не имели ни зарплаты, ни отчислений в социальные фонды, смогут получить финансовую компенсацию от страны-агрессора, то есть РФ.
Мы также сообщали, какой должна быть пенсия по потере кормильца и куда исчезла надбавка детям войны.
Также украинцы могут узнать размер будущей пенсии.