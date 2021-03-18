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Украинцам уже выплатили за самоизоляцию 114 миллионов: как получить компенсацию

Автор: Владимир Костырин

В Украине помощь от государства за самоизоляцию из-за COVID-19 уже получили более 100 тысяч граждан, которые были вынуждены прекратить работу на период вынужденного "отпуска" за весь период пандемии.

Об этом 18 марта передали в пресс-центре Фонда социального страхования Украины.

По состоянию на сейчас общая сумма компенсаций за потерю заработка в связи с самоизоляцией (по листам нетрудоспособности) достигла 114,2 миллиона гривен.

В Фонде отметили, что среди получателей финансовой помощи за самоизоляцию были 13 387 медицинских работников - им выдали в целом чуть более 23 миллионов гривен.

Такая помощь финансируется ФССУ на основании больничного листа, выданного с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19 - 11".

Как получить компенсацию за самоизоляцию

Для получения от Фонда помощи, листок нетрудоспособности необходимо передать своему работодателю, который оформляет заявление-расчет и передает в Фонд финансирования.

Это можно сделать дистанционно.

Направление на самоизоляцию под медицинским наблюдением осуществляет врач при контакте застрахованного лица с зараженным коронавирусом.

Какие суммы можно получить

Сумма компенсации потерянного за период самоизоляции заработка от Фонда составит:

  • 50% среднего дохода независимого от продолжительности страхового стажа,
  • 100% среднего дохода для медицинских работников.

ФССУ осуществляет финансирование, начиная с 6-го дня изоляции, первые 5 дней оплачиваются работодателем.

Также в Фонде напомнили, что с ноября 2020 года в случае необходимости в оплачиваемой за счет средств ФССУ самоизоляции под медицинским наблюдением, такие больничные листы выдаются по упрощенной процедуре и не требуют согласования с завотделением или ВКК для их продления на срок более 10 дней.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получить несколько тысяч от налоговой, и объясняли, как это можно сделать.

Напомним, также, что в 2020 году Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.

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Новости Украины КомпенсациявыплатыизоляцияКарантин
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