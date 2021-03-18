Украинцам уже выплатили за самоизоляцию 114 миллионов: как получить компенсацию

По состоянию на сейчас общая сумма компенсаций за потерю заработка в связи с самоизоляцией (по листам нетрудоспособности) достигла 114,2 миллиона гривен.

В Фонде отметили, что среди получателей финансовой помощи за самоизоляцию были 13 387 медицинских работников - им выдали в целом чуть более 23 миллионов гривен.

Такая помощь финансируется ФССУ на основании больничного листа, выданного с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19 - 11".

Как получить компенсацию за самоизоляцию

Для получения от Фонда помощи, листок нетрудоспособности необходимо передать своему работодателю, который оформляет заявление-расчет и передает в Фонд финансирования.

Это можно сделать дистанционно.

Направление на самоизоляцию под медицинским наблюдением осуществляет врач при контакте застрахованного лица с зараженным коронавирусом.

Какие суммы можно получить

Сумма компенсации потерянного за период самоизоляции заработка от Фонда составит:

50% среднего дохода независимого от продолжительности страхового стажа,

100% среднего дохода для медицинских работников.

ФССУ осуществляет финансирование, начиная с 6-го дня изоляции, первые 5 дней оплачиваются работодателем.

Также в Фонде напомнили, что с ноября 2020 года в случае необходимости в оплачиваемой за счет средств ФССУ самоизоляции под медицинским наблюдением, такие больничные листы выдаются по упрощенной процедуре и не требуют согласования с завотделением или ВКК для их продления на срок более 10 дней.