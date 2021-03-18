Українцям вже виплатили за самоізоляцію 114 мільйонів: як отримати компенсацію

Станом на зараз загальна сума компенсацій за втрату заробітку у зв'язку з самоізоляцією (за листками непрацездатності) сягнула 114,2 мільйона гривень.

У Фонді зазначили, що серед отримувачів фінансової допомоги за самоізоляцію були 13 387 медичних працівників - їм видали в цілому трохи понад 23 мільйонів гривень.

Така допомога фінансується ФССУ на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19 - 11".

Як отримати компенсацію за самоізоляцію

Для отримання від Фонду допомоги, листок непрацездатності необхідно передати своєму роботодавцю, який оформлює заяву-розрахунок та передає до Фонду фінансування.

Це можна зробити дистанційно.

Направлення на самоізоляцію під медичним наглядом здійснює лікар при контакті застрахованої особи з зараженим коронавірусом.

Які суми можна отримати

Сума компенсації втраченого за період самоізоляції заробітку від Фонду складе:

50% середнього доходу незалежного від тривалості страхового стажу,

100% середнього доходу для медичних працівників.

ФССУ здійснює фінансування, починаючи з 6-го дня ізоляції, перші 5 днів оплачуються роботодавцем.

Також у Фонді нагадали, що з листопада 2020 року у разі потреби в оплачуваній за кошти ФССУ самоізоляції під медичним наглядом, такі лікарняні листки видаються за спрощеною процедурою та не потребують погодження із заввідділення або ЛКК для їх продовження на термін понад 10 днів.