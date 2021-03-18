Українцям вже виплатили за самоізоляцію 114 мільйонів: як отримати компенсацію

В Україні допомогу від держави за самоізоляцію через COVID-19 вже отримали понад 100 тисяч громадян, які були змушені припинити роботу на період вимушеної "відпустки" за весь період пандемії.
Про це 18 березня передали в прес-центрі Фонду соціального страхування України.
Станом на зараз загальна сума компенсацій за втрату заробітку у зв'язку з самоізоляцією (за листками непрацездатності) сягнула 114,2 мільйона гривень.
У Фонді зазначили, що серед отримувачів фінансової допомоги за самоізоляцію були 13 387 медичних працівників - їм видали в цілому трохи понад 23 мільйонів гривень.
Така допомога фінансується ФССУ на підставі лікарняного листка, виданого із зазначенням причини непрацездатності "ізоляція від COVID-19 - 11".
Для отримання від Фонду допомоги, листок непрацездатності необхідно передати своєму роботодавцю, який оформлює заяву-розрахунок та передає до Фонду фінансування.
Це можна зробити дистанційно.
Направлення на самоізоляцію під медичним наглядом здійснює лікар при контакті застрахованої особи з зараженим коронавірусом.
Сума компенсації втраченого за період самоізоляції заробітку від Фонду складе:
ФССУ здійснює фінансування, починаючи з 6-го дня ізоляції, перші 5 днів оплачуються роботодавцем.
Також у Фонді нагадали, що з листопада 2020 року у разі потреби в оплачуваній за кошти ФССУ самоізоляції під медичним наглядом, такі лікарняні листки видаються за спрощеною процедурою та не потребують погодження із заввідділення або ЛКК для їх продовження на термін понад 10 днів.
Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати кілька тисяч від податкової, і пояснювали, як це можна зробити.
Нагадаємо, також, що до 2020 року Україні ввели три програми виплат бізнесу, який постраждав через введення карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам і ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін.