Украинцам увеличили пенсии: кто получил прибавку в 500 гривен

Пенсии в Украине увеличили с 4 марта. Около 8 миллионов человек с этого дня начали получать повышенные социальные выплаты.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
По данным ПФУ, прибавку получили:
Полный размер пенсии рассчитывается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в 500 грн для пенсионеров старше 80 лет и повышений выплаты до 2400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу.
Если после индексации повышение будет меньше 100 грн, недостающую сумму будут начислять в виде доплаты к пенсии.
Следующая индексация пенсий состоится уже в апреле. Их пересчитают работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы на пенсии и приобретенного страхового стажа за эти годы.
Как мы ранее сообщали, с 1 марта пенсия вырастет, кого ждет обещанная прибавка.