Украинцам увеличили пенсии: кто получил прибавку в 500 гривен

По данным ПФУ, прибавку получили:

до 100 гривен включительно - 46,3% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,

от 400 гривен до 500 гривен - 7,6%,

от 500 гривен до 700 грн - 7,0%,

от 700 гривен до 1000 гривен - 4,0%,

более 1000 гривен - 3,3%.

Полный размер пенсии рассчитывается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в 500 грн для пенсионеров старше 80 лет и повышений выплаты до 2400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу.

Если после индексации повышение будет меньше 100 грн, недостающую сумму будут начислять в виде доплаты к пенсии.

Следующая индексация пенсий состоится уже в апреле. Их пересчитают работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы на пенсии и приобретенного страхового стажа за эти годы.