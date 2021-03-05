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Украинцам увеличили пенсии: кто получил прибавку в 500 гривен

Автор: Людмила Жукова

Пенсии в Украине увеличили с 4 марта. Около 8 миллионов человек с этого дня начали получать повышенные социальные выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

По данным ПФУ, прибавку получили:

  • до 100 гривен включительно - 46,3% пенсионеров,
  • от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,
  • от 400 гривен до 500 гривен - 7,6%,
  • от 500 гривен до 700 грн - 7,0%,
  • от 700 гривен до 1000 гривен - 4,0%,
  • более 1000 гривен - 3,3%.

Полный размер пенсии рассчитывается без надбавок за стаж, увеличения выплаты до уровня прожиточного минимума (если она меньше), добавок в 500 грн для пенсионеров старше 80 лет и повышений выплаты до 2400 грн для тех, кому исполнилось 65 лет и кто выполнил требования по стажу.

Если после индексации повышение будет меньше 100 грн, недостающую сумму будут начислять в виде доплаты к пенсии.

Следующая индексация пенсий состоится уже в апреле. Их пересчитают работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы на пенсии и приобретенного страхового стажа за эти годы.

Как мы ранее сообщали, с 1 марта пенсия вырастет, кого ждет обещанная прибавка.

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