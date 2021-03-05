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Українцям збільшили пенсії: хто отримав надбавку в 500 гривень

Автор: Людмила Жукова

Пенсії в Україні збільшили з 4 березня. Близько 8 мільйонів осіб з цього дня почали отримувати підвищені соціальні виплати.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

За даними ПФУ, надбавку отримали:

  • до 100 гривень включно - 46,3% пенсіонерів,
  • від 100 гривень до 400 гривень - 31,8%,
  • від 400 гривень до 500 гривень - 7,6%,
  • від 500 гривень до 700 грн - 7,0%,
  • від 700 гривень до 1000 гривень - 4,0%,
  • понад 1000 гривень - 3,3%.

Повний розмір пенсії розраховується без надбавок за стаж, збільшення виплати до рівня прожиткового мінімуму (якщо вона менше), добавок у 500 грн, для пенсіонерів старше 80 років та виплати підвищень до 2400 грн для тих, кому виповнилося 65 років і хто виконав вимоги щодо стажу.

Якщо після індексації підвищення буде менше 100 грн, решту суми будуть нараховувати у вигляді доплати до пенсії.

Наступна індексація пенсій відбудеться вже у квітні. Їх перерахують працюючим пенсіонерам з урахуванням зарплати в період роботи на пенсії і набутого страхового стажу за ці роки.

Як ми раніше повідомляли, з 1 березня пенсія зросте, кого чекає обіцяна надбавка.

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