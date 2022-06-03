Как украинцам устроиться на работу в Венгрии: зарплаты и условия работы

После начала войны с Россией многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в Венгрию. До этой страны намного проще добраться наземным путем, но вот найти высокооплачиваемую работу здесь проблематично.

В нашем материале читайте, на какие вакансии можно рассчитывать украинским беженцам, сколько тут платят, и что нужно для устройства на работу.

Какую работу предлагают в Венгрии

Первое, что нужно знать - это то, что без знания венгерского языка рассчитывать на квалифицированную работу по специальности - нечего. Если вы не владеете местным языком - вам предложат работу на больших заводах, уборщиком или помощником на кухне.

Стоит сказать, что бесплатных курсов венгерского языка для беженцев нет.

Даже для работы официантом английского языка недостаточно, нужно знать венгерский.

Отметим, что для принятия на работу работодатели не требуют документ о временной защите - достаточно загранпаспорта.

В основном трудоустройством на заводы занимаются посредники, иногда они берут за свои услуги деньги, около 1000 гривен за вакансию. В редких случаях трудоустройство бесплатно.

Заводы в Венгрии принимают на работу украинских беженцев (фото: foksly.com)

Работодатели при приеме на работу оформляют беженцам временный вид на жительство (ВНЖ).

Людям предлагают вакансии на крупных заводах мировых брендов, разбросанные по всей Венгрии. Они находятся в маленьких городах. Уборщицы и уборщики требуются в столице страны - Будапеште, так как там располагается много отелей.

Какие условия труда для беженцев

Для сотрудников на завод чаще всего работодатель предоставляет жилье и транспорт до работы (автобус). Смены в основном от 10 до 12 часов, половину из них ночные. Трудится нужно 6 дней в неделю с одним выходным.

Украинским беженцам предоставляют общежития, где живут по 3-4 человека в комнате, если семейная пара - то можно рассчитывать на отдельное пространство. С детьми до 3 лет сотрудников на завод не берут, с животными чаще всего - отказ.

Общежитие для сотрудников завода (Скриншот facebook.com/groups)

Для официантов и помощников на кухне в основном жилье не предоставляется, но есть и исключения.

Сколько платят беженцам в Венгрии

Если говорить о гувернантках и уборщиках - то средняя стоимость за час работы равна 1100 форинтов (90 гривен). Электрикам платят 1800 форинтов в час (143 гривны), но нужно иметь опыт работы.

Уборщики в Венгрии получают 180 000 форинтов в месяц (14 392 гривен), на заводе средняя месячная зарплата с 6-дневкой составляет 200 000 форинтов (16 тысяч гривен).

За дополнительные смены выплачивают бонусы, таким образом в месяц можно получить до 300 000 тысяч форинтов (24 тысячи гривен).

Также в летний и осенний период есть работа для украинцев на виноградниках и лавандовых полях. Это сезонные вакансии, требующие хорошей физической подготовки, жилье людям также предоставляют. Средняя зарплата в месяц - 220 тысяч форинтов (16 тысяч гривен).

Работа для украинцев есть также на виноградниках (simplewine.ru)

Где искать работу в Венгрии

В основном объявления по вакансиям появляются в разных группах Facebook, а также Viber.

Например, в группе "Бесплатные вакансии в Будапеште", "Робота в Угорщині вы можете найти объявления по работе.

Но будьте осторожны, в данных группах не всегда попадаются добросовестные посредники, некоторые из них берут с людей деньги за вакансию, а услугу так и не предоставляют. Для вашей безопасности требуйте отзывы клиентов.