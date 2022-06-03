Як українцям влаштуватися на роботу в Угорщині: зарплати та умови роботи

Після початку війни з Росією багато українців змушені були покинути свої будинки і перебратися в Угорщину. До цієї країни набагато простіше дістатися наземним шляхом, але ось знайти високооплачувану роботу тут проблематично.

У нашому матеріалі читайте, на які вакансії можна розраховувати українським біженцям, скільки тут платять, і що потрібно для влаштування на роботу.

Яку роботу пропонують в Угорщині

Перше, що потрібно знати - це те, що без знання угорської мови розраховувати на кваліфіковану роботу за фахом - нічого. Якщо ви не володієте місцевою мовою - вам запропонують роботу на великих заводах, прибиральником або помічником на кухні.

Варто сказати, що безкоштовних курсів угорської мови для біженців немає.

Навіть для роботи офіціантом англійської мови недостатньо, потрібно знати угорську.

Зазначимо, що для прийняття на роботу роботодавці не вимагають документ про тимчасовий захист - достатньо закордонного паспорта.

В основному працевлаштуванням на заводи займаються посередники, іноді вони беруть за свої послуги гроші, близько 1000 гривень за вакансію. У рідкісних випадках працевлаштування безкоштовне.

Заводи в Угорщині приймають на роботу українських біженців (фото: foksly.com)

Роботодавці при прийомі на роботу оформляють біженцям тимчасову посвідку на проживання.

Людям пропонують вакансії на великих заводах світових брендів, розкидані по всій Угорщині. Вони знаходяться в маленьких містах. Прибиральниці та прибиральники потрібні в столиці країни - Будапешті, через те, що там розташовується багато готелів.

Які умови праці для біженців

Для співробітників на завод найчастіше роботодавець надає житло і транспорт до роботи (автобус). Зміни в основному від 10 до 12 годин, половину з них нічні. Трудитися потрібно 6 днів на тиждень з одним вихідним.

Українським біженцям надають гуртожитки, де живуть по 3-4 людини в кімнаті, якщо сімейна пара - то можна розраховувати на окремий простір. З дітьми до 3 років співробітників на завод не беруть, з тваринами найчастіше - відмова.

Гуртожиток для співробітників заводу (скріншот facebook.com/groups)

Для офіціантів і помічників на кухні в основному житло не надається, але є і винятки.

Скільки платять біженцям в Угорщині

Якщо говорити про гувернанток і прибиральників - то середня вартість за годину роботи дорівнює 1100 форинтів (90 гривень). Електрикам платять 1800 форинтів на годину (143 гривні), але потрібно мати досвід роботи.

Прибиральники в Угорщині отримують 180 000 форинтів на місяць (14 392 гривень), на заводі середня місячна зарплата з 6-денкою становить 200 000 форинтів (16 тисяч гривень).

За додаткові зміни виплачують бонуси, таким чином в місяць можна отримати до 300 000 тисяч форинтів (24 тисячі гривень).

Також в літній та осінній період є робота для українців на виноградниках і лавандових полях. Це сезонні вакансії, що вимагають хорошої фізичної підготовки, житло людям також надають. Середня зарплата в місяць - 220 тисяч форинтів (16 тисяч гривень).

Робота для українців є також на виноградниках (simplewine.ru)

Де шукати роботу в Угорщині

В основному оголошення по вакансіях з'являються в різних групах Facebook, а також Viber.

Наприклад, в групі "Безкоштовні вакансії в Будапешті", "Робота в Угорщині ви можете знайти оголошення по роботі.

Але будьте обережні, в даних групах не завжди трапляються сумлінні посередники, деякі з них беруть з людей гроші за вакансію, а послугу так і не надають. Для вашої безпеки вимагайте відгуки клієнтів.