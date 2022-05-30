Безвиз для беженцев. Как долго можно находиться в ЕС и почему возникают проблемы

Из Польши можно свободно выезжать сроком до 30 дней за один раз

После трех месяцев войны в Украине украинские беженцы с биометрическими загранпаспортами начали опасаться исчерпания безвизовых дней для повторного въезда в Польшу.

Паники добавили ответы беженцам от польской Погранслужбы о том, что при повторном въезде действует правило "90 дней", которые нужно провести вне Шенгена или же получить визу типа D.

Какие правила поездок действуют для украинских беженцев в Польше, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на разъяснение официальных лиц Ukrayina.pl.

Аннулируется ли временная защита, если выехать из Польши

Для въезда в Шенгенскую зону с 2017 года украинцам виза на нужна. По безвизовому режиму в ЕС можно находиться 90 дней в течение 180 дней. Между тем, директива о временной защите снимает эти ограничения.

Но есть нюанс – право на более длительный срок пребывания дает статус временной защиты в отдельной стране ЕС.

Фото: Украинские беженцы на границе Польши (twitter.com/straz_graniczna)

Если украинцы приехали в Польшу с 24 февраля и заявили о своем желании остаться в этой стране – а для этого зарегистрировали номер PESEL.Ukr – они получили право находиться здесь до 18 месяцев, объяснила руководитель пресс-службы Главного командующего Пограничной службы Польши Анна Михальская.

По ее словам, после окончания 90 дней безвиза владельцы биометрических паспортов все равно могут выехать за границы страны. При этом одноразовый срок отсутствия не должен превышать 30 дней, иначе статус временной защиты потеряет силу. То есть аннулируется право находиться в Польше в течение срока 18 месяцев с 24 февраля.

Можно ли менять место жительства

На странице Европейской комиссии говорится, что как только украинец получает временную защиту от одной из стран ЕС, права действительны только в той стране ЕС, которая предоставила вид на жительство.

Фото: Путешествовать в другие страны ЕС можно 90 дней (pixabay.com)

Однако остается право путешествовать в другие страны в пределах ЕС в течение 90 дней в пределах 180-дневного периода.

"Вы также можете решить, что хотите использовать свои права в другой стране ЕС, чем та, где вы сейчас проживаете. Если вы смените место жительства и переедете в другую страну ЕС, разрешение на жительство в первой стране ЕС завершится, и ваши права там закончатся. Новая принимающая страна ЕС должна предоставить вам временную защиту и выдать новый вид на жительство. Важно сообщить государственным органам первой страны ЕС, что вы намерены переехать в другое государство Евросоюза", - говорится в объяснении.

Можно ли свободно передвигаться по странам ЕС

Среди прав, которые дает статус временной защиты - право на переезд в другую страну ЕС до выдачи вида на жительство. Также - право свободно передвигаться в странах ЕС (иных, нежели страна проживания в ЕС) в течение 90 дней в 180-дневный период после выдачи вида на жительство в принимающей стране ЕС.

При наличии биометрического паспорта граждане Украины в качестве безвизовых путешественников имеют право на свободное передвижение в пределах ЕС течение 90 дней после въезда на территорию ЕС.

Если паспорт беженца не биометрический, то при въезде в Шенгенскую зону власти на границе страны ЕС первого въезда должны выдать краткосрочную визу, действительную в течение 15 дней.

Фото: В Шенгенскую зону можно ехать без биометрического паспорта (twitter.com/straz_graniczna)

Можно ли беженцам ездить в другие страны после 90 дней в Польше

Юристы сайта "Польский консультант" объясняют, могут ли беженцы выезжать в другие страны из Польши. Отмечается, что для поездки в другие страны, кроме Украины, действуют те же нормы:

Отсутствие в Республике Польша на строк больше 30 дней лишает беженца статуса "Укр".

Основания для пребывания в стране, как и льготы, аннулируются.

По мнению польских юристов, которых опросило издание, нет никаких оснований считать, что гражданин Украины не может выезжать из Польши суммарно более чем на 30 дней в течение всех 18 месяцев. Положения ust.2, art.11 Specustawy следует трактовать, как разовый выезд из Польши, не превышающий 30 дней:

Таким образом, для сохранения легального пребывания в Польше на основании Спецзакона и связанных с ним прав, каждая поездка гражданина Украины за пределы Польши не должна длиться более 1 месяца, а число таких поездок не ограничено.

Право на пребывание в другой стране зависит от ее законодательства – можно ли туда ехать без загранпаспортов, есть ли возможность безвизового пребывания, допустимый срок нахождения с учетом дней, проведенных в Польше.

Фото: Беженцы в Европе (gettyimages.com)

Например, в разъяснении Телеграм-канала Европейского Союза в поддержку Украины "EU supports Ukraine" говорится:

"Германия недавно предупредила, что продлевает срок безвизового пребывания украинцев до 31 августа. Это значит, что граждане Украины смогут не только свободно въезжать в Германию, но и путешествовать в другие страны ЕС и Украину в случае крайней необходимости".

Напомним, мы писали, можно ли оформить паспорт за рубежом.