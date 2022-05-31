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В Болгарии выгоняют из отелей украинских беженцев: люди не хотят уезжать

Новина українською →
Болгария, Вторник 31 мая 2022 11:18
В Болгарии выгоняют из отелей украинских беженцев: люди не хотят уезжать Фото: Беженцы из Украины в Болгарии покидают отели (bnr.bg.Здравка Маслянкова)
Автор: Людмила Жукова

В Болгарии украинских беженцев выселяют из отелей, где они жили. Все дело в том, что стартует туристический сезон и правительство сокращает государственные дотации.

Об этом сообщает болгарское агентство ВТА.

Причина выселения украинцев

Правительство Болгарии прекращает план интеграции, предусматривающий расселение украинских беженцев внутри страны.

Из-за этого украинцы, которых в настоящее время размещают в гостиницах на Черноморском побережье и которым негде остановиться, будут временно размещены в буферных центрах в Сарафово и Елхово.

Украинцы остались недовольны таким решением правительства Болгарии и отказываются уезжать из комфортных гостиниц.

Более 200 украинцев не захотели переезжать из отелей на специальные базы в Болгарии.

По словам главы Госагентства по делам беженцев Марианны Тошевой, для вывоза людей организовали транспорт в нескольких городах. Услугами перевозки должны были воспользоваться 550 человек, но пришли только 62. Четыре поезда уехали без людей.

В Болгарии выгоняют из отелей украинских беженцев: люди не хотят уезжатьУкраинцы не хотят уезжать из отелей в Болгарии в другие места

Украинцев обманывают

Так, в Велико-Тырново из Варны привезли группу из 19 украинцев, которых планировалось разместить в комнатах базы "Студенческий отдых и спорт". Но украинцы считают условия ужасными, так как в комнатах завелся грибок.

"Мы приехали из Варны по программе, но нас обманули. Повезли в другой отель, не тот, о котором нам сказали. Везде грибок и сырость, с детьми нельзя", - рассказала беженка.

Болгарские власти еще раз напомнили украинцам, что проживание на первой линии Черного моря было временной мерой, а сейчас стартует туристический сезон.

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