Украинцам упростили процедуру получения важного документа: о чем речь
Для украинцев упростили процедуру получения важного документа - справки о несудимости, чтобы они могли без проблем трудоустроиться, как в Украине, так и за рубежом. А также для усыновления, оформления гражданства и так далее.
Как это сделать - читайте ниже в нашем материале Styler.
В частности такие справки нужны в Польше, Чехии, если украинцы хотят работать в службах такси.
В связи с этим МВД запустило сервис для получения справки о несудимости через "Портал электронных административных услуг" дистанционно.
Получить выписку или проверить ее по номеру можно по ссылке здесь.
Справка скоро будет в Дии
Известно, что Министерство цифровой трансформации также работает над данным сервисом - уже очень скоро услуга будет доступна в приложении "Дия".
Справка об отсутствии судимости может потребоваться:
- при оформлении на работу;
- для оформления визы для выезда за границу;
- для участия в тендере;
- для усыновления, установления опеки;
- для оформления гражданства; для оформления или обновления документов и тому подобное.
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