ru ua
Вс, 20 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинских водителей не будут наказывать за такие нарушения во время войны

Новина українською →
Воскресенье 20 марта 2022 10:44
Украинских водителей не будут наказывать за такие нарушения во время войны Коллаж РБК-Украина: украинских водителей не будут наказывать за такие нарушения во время войны
Автор: Светлана Мащенко

Украинские водители освобождаются от наказаний за определенные нарушения во время войны. В частности речь идет о просроченных правах.

Такие нарушения допускаются согласно определения Кабинета министров № 165 от 28 февраля 2022 года.

Таким образом водителям разрешили использовать просроченные права как в бумажном, так и в электронном виде во время войны.

Причина такого решения заключается в приостановлении сроков предоставления админуслуг и выдачи разрешительных документов на время военного положения на основании постановления Кабинета министров № 165 от 28 февраля 2022 года.

"Остановленные сроки будут восстановлены в течение месяца после прекращения или отмены военного положения на соответствующей территории Украины", - говорится в документе.

В некоторых случаях авто могут забирать на нужды ВСУ

Отметим, что во многих городах Украины действует требование на время военного положения, когда у водителей, остановленных в состоянии алкогольного опьянения, могут изымать авто и передавать их на нужды ВСУ.

Автомобиль могут требовать на нужды армии не только из-за пьянки за рулем. Так, в условиях военного положения военные могут осуществлять принудительное отчуждение авто, но это должно происходить с соблюдением определенных правил.

В частности, об этом говорится в статье 6 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Владельцу авто должны вручить частичные наряды. Это документ, подписанный начальником военной администрации совместно с начальником ТЦК и СП.

Если авто вернут с повреждениями, или оно будет уничтожено, владелец имеет право требовать денежную компенсацию.

Ранее мы писали, как украинцам получить срочный денежный перевод в Приватбанке.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
права человека авто штраф
LITE
Дорофеева разводится с Дантесом. Это не шутка
Дорофеева разводится с Дантесом. Это не шутка