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Українцям спростили процедуру отримання важливого документа: про що мова

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Понеділок 18 квітня 2022 18:59
Українцям спростили процедуру отримання важливого документа: про що мова Фото: Українцям спростили процедуру отримання важливого документа (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Для українців спростили процедуру отримання важливого документа - довідки про несудимість, аби вони могли без проблем працевлаштуватися, як в Україні, так і за кордоном. А також для всиновлення, оформлення громадянства тощо

Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Зокрема такі довідки потрібні в Польщі, Чехії, якщо українці хочуть працювати в службах таксі.

У зв'язку з цим МВС запустило сервіс для отримання довідки про несудимість через "Портал електронних адміністративних послуг" дистанційно.

Отримати витяг або перевірити його за номером можна за посиланням тут.

Довідка скоро буде в Дії

Відомо, що Міністерство цифрової трансформації так само працює над даним сервісом - вже дуже скоро послуга буде доступна в додатку "Дія".

Витяг про відсутність судимості може знадобитися:

  • під час оформлення на роботу;
  • для оформлення візи для виїзду за кордон;
  • для участі в тендері;
  • для усиновлення, встановлення опіки;
  • для оформлення громадянства; для оформлення або поновлення документів тощо.

Раніше ми писали, що українських водіїв не каратимуть за певні порушення під час війни.

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