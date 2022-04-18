Українцям спростили процедуру отримання важливого документа: про що мова
Для українців спростили процедуру отримання важливого документа - довідки про несудимість, аби вони могли без проблем працевлаштуватися, як в Україні, так і за кордоном. А також для всиновлення, оформлення громадянства тощо
Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Зокрема такі довідки потрібні в Польщі, Чехії, якщо українці хочуть працювати в службах таксі.
У зв'язку з цим МВС запустило сервіс для отримання довідки про несудимість через "Портал електронних адміністративних послуг" дистанційно.
Отримати витяг або перевірити його за номером можна за посиланням тут.
Довідка скоро буде в Дії
Відомо, що Міністерство цифрової трансформації так само працює над даним сервісом - вже дуже скоро послуга буде доступна в додатку "Дія".
Витяг про відсутність судимості може знадобитися:
- під час оформлення на роботу;
- для оформлення візи для виїзду за кордон;
- для участі в тендері;
- для усиновлення, встановлення опіки;
- для оформлення громадянства; для оформлення або поновлення документів тощо.
Раніше ми писали, що українських водіїв не каратимуть за певні порушення під час війни.