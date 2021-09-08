Украинцам угрожают новые вирусы: распространяются через публикации в Facebook

Эксперты обнаружили 6 аккаунтов, которые использовались для распространения шпионских программ в открытых группах Facebook. При этом количество подписчиков в данных группах достигало 11 тысяч человек.

Интересно Украина оказалась на втором месте (8,4%) по количеству выявленных образцов этого вируса.

Данный вирус способен похищать и удалять файлы с мобильного устройства, делать снимки экрана, получать информацию о местоположении устройства и получать учетные данные пользователя Facebook.

Кроме того, с помощью вируса злоумышленники могут получить доступ к списку установленных приложений, SMS и контактов пользователя. Также им под силу отправлять текстовые сообщения, записывать окружающие звуки и телефонные разговоры, а также осуществлять звонки со смартфонов жертвы.