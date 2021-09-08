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Украинцам угрожают новые вирусы: распространяются через публикации в Facebook

Автор: Роман Мирончук

Новые шпионские вирусы распространяются через публикации в популярной социальной сети Facebook. Вредоносные программы для Android, известные как 888 RAT и SpyNote, маскируются под легитимные мобильные приложения.

Об этом сообщила компания ESET.

Эксперты обнаружили 6 аккаунтов, которые использовались для распространения шпионских программ в открытых группах Facebook. При этом количество подписчиков в данных группах достигало 11 тысяч человек.

Интересно Украина оказалась на втором месте (8,4%) по количеству выявленных образцов этого вируса.

Данный вирус способен похищать и удалять файлы с мобильного устройства, делать снимки экрана, получать информацию о местоположении устройства и получать учетные данные пользователя Facebook.

Кроме того, с помощью вируса злоумышленники могут получить доступ к списку установленных приложений, SMS и контактов пользователя. Также им под силу отправлять текстовые сообщения, записывать окружающие звуки и телефонные разговоры, а также осуществлять звонки со смартфонов жертвы.

Напомним, украинцев предупредили о вирусе, который ворует деньги. При этом вредоносный код находится в мобильных приложениях.

Мы также писали о том, что глава Госэкоинспекции предупредил о мошенниках, которые могут угрожать и требовать взятки.

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