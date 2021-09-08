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Українцям погрожують нові віруси: поширюються через публікації у Facebook

Автор: Роман Мирончук

Нові шпигунські віруси поширюються через публікації в популярній соціальній мережі Facebook. Шкідливі програми для Android, відомі як 888 RAT і SpyNote, маскуються під легітимні мобільні додатки.

Про це повідомила компанія ESET.

Експерти виявили 6 акаунтів, які використовувалися для поширення шпигунських програм у відкритих групах Facebook. При цьому кількість передплатників в даних групах досягала 11 тисяч осіб.

Цікаво Україна опинилася на другому місці (8,4%) за кількістю виявлених зразків цього вірусу.

Даний вірус здатний викрадати і видаляти файли з мобільного пристрою, робити знімки екрану, отримувати інформацію про місцезнаходження пристрою і отримувати облікові дані користувача Facebook.

Крім того, за допомогою вірусу зловмисники можуть отримати доступ до списку встановлених додатків, SMS і контактів користувача. Також їм під силу відправляти текстові повідомлення, записувати навколишні звуки і телефонні розмови, а також здійснювати дзвінки зі смартфонів жертви.

Нагадаємо, українців попередили про вірус, який краде гроші. При цьому шкідливий код знаходиться в мобільних додатках.

Ми також писали про те, що голова Держекоінспекції попередив про шахраїв, які можуть погрожувати і вимагати хабарі.

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