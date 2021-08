Украинцам угрожает вирус, который ворует деньги: опасные мобильные приложения

По словам экспертов, вирус Joker может проникнуть в ваши текстовые сообщения, контакты и получить много другой информации на вашем смартфоне. Это позволяет ему подписываться на веб-сайты, предлагающие платные услуги.

Исследователи заявили, что уже обнаружили 8 мобильных приложений для Android, которые заражены вирусом Joker:

Auxiliary Message

Element Scanner

Fast Magic SMS

Free CamScanner

Go Messages

Super Message

Super SMS

Travel Wallpapers

Эксперты также предупреждают о том, что в 16 приложениях, которые доступны в Google Play, может также содержаться вредоносный код: Private SMS, Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF, Style Photo Collage, Talent Photo Editor - Blur focus, Paper Doc Scanner, All Good PDF Scanner, Care Message, Part Message, Blue Scanner, Direct Messenger, One Sentence Translator - Multifunctional Translator, Mint Leaf Message - Your Private Message, Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons, Tangram App Lock, Desire Translate и Meticulous Scanner.