ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцам трижды повысят пенсии до конца года: когда и кому ждать прибавку

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 17:17
Украинцам трижды повысят пенсии до конца года: когда и кому ждать прибавку Пенсии в Украине в 2022 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пенсионерам в Украине до конца года еще три раза планируют повысить выплаты. Прибавку к пенсии стоит ожидать в июле, октябре и декабре.

Кому и насколько будут повышать пенсионные выплаты - читайте в материале ниже.

По данным Министерства социальной политики, пенсии в Украине в 2022 году будут повышать еще три раза - в июле, октябре и декабре.

Июль

Минимальная пенсия в июле составит 2 027 гривен, так как с 1 июля будет повышение минимального прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Все пенсионные надбавки, которые привязаны к минимальному прожиточному минимуму, также будут увеличены.

Октябрь

Все украинские пенсионеры старше 70 лет и с наличием необходимого стажа (для мужчин - 35 лет, для женщин - 30 лет), начнут получать в октябре 3 000 гривен. Для лиц с меньшим стажем - пенсия будет ниже (в зависимости от количества лет стажа).

Пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет начнут получать дополнительную ежемесячную помощь в размере 300 гривен.

С 1 октября будет установлена минимальная пенсия для украинцев от 65 лет с полным трудовым стажем в размере 2 680 гривен.

Декабрь

С 1 декабря будет установлена минимальная пенсия для неработающих пенсионеров в размере 2 093 гривен. Максимальная - 20 930 гривен.

Неработающие пенсионеры в возрасте от 65 до 70 лет с полным трудовым стажем будут получать минимальную пенсию в размере 2 500 гривен.

Также снова повысят надбавки для пенсий в связи с повышением прожиточного минимума.

Напомним, ранее мы писали о том, как подать документы на оформление пенсии онлайн - инструкция.

А также рассказывали о том, как украинцы могут узнать размер будущей пенсии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсия в Украине Пенсии
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество