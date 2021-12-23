Украинцам советуют, как тратить "тысячу Зеленского": самые выгодные предложения

Украинцы могут потратить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса по государственной программе "еПоддержка" на ряд сервисов и категорий товаров, фактически увеличив предоставленный денежный лимит на несколько сотен гривен, а то и вдвое. Подобные акции предлагают некоторые бизнесы, которые поддержали проект.
Подборка выгодных пропозиций для получателей "ковидной тысячи" представлена 23 декабря на Facebook-странице "Дия".
Предложения и акции для траты "тысячи Зеленского"
Кино
"Планета кино" - для обладателей карточки "еПоддержка" в monobank есть возможность на тысячу гривен приобрести 4 сертификата по 250 гривен. Каждый дает скидку на чек, в котором могут быть несколько билетов на любой сеанс. К каждому сертификату - попкорн в подарок
"Multiplex" предлагает владельцам карт "ПриватБанка" абонемент в кино за 1000 гривен на 11 сеансов на местах GOOD или же 7 визитов на места IMAX.
Книги
"Книголав" предлагает сертификат на 1000 гривен, который автоматически позволяет выбрать на сайте книги на 1400 гривен, то есть можно накупить литературы на 400 гривен больше.
"Vivat" - при выборе любых книг на сумму от 1001 до 1200 гривен сумма в корзине автоматически уменьшается до той самой 1 тысячи.
"Наш формат" предлагает при заказе от 750 гривен подарить еще 2 книги, а от 1000 гривен - 3 книги. Если сумма заказа до 1050 гривен, издательство округляет до 1000 гривен в пользу покупателя. Кроме того, можно купить книгу военным по специальной цене.
Bizlit с промокодом epidtrymka предоставляет в подарок еще 20% скидки, таким образов вместо 1 тысячи гривен на книги будет 1200.
События (досуг)
Concert.ua предлагают купить сертификат на 1000 гривен - тут нет скидок, но сертификатом можно воспользоваться в течение года (напомним, что средства на карте "еПоддержка" доступны только 4 месяца).
TicketsBox предлагает сертификаты номиналом в 200, 500 и 1000 гривен. Они дают возможность приобрести билеты на эксклюзивные концерты и прочие события со скидкой или оформить бесплатно (в том числе и на фестиваль Atlas Weekend).
Спорт
Sport Life предлагает купить за "ковидную тысячу" сертификат на 2000 гривен - им можно оплатить любой абонемент в данной сети.
hiitworks предлагают разные пакеты тренирово по фитнесу за 1000 гривен (для начинающих, персональные и групповые). Также с помощью "еПоддержки" можно оплатить любой абонемент.
Другие предложения
Kyivstar и Альфа-Банк предлагают новым клиентам в подарок 150 гривен в случае открытия карты "еПоддержка" - для этого нужно только скачать цифровой банк Sense SuperApp и открыть счет.