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Урежут ли субсидию получателям "ковидной" тысячи: ответ Кабмина

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 13:21
Урежут ли субсидию получателям "ковидной" тысячи: ответ Кабмина Фото: тысяча гривен за вакцинацию на субсидию не повлияет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Граждане, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, начали получать из бюджета по 1 тысяче гривен. Эти деньги не повлияют на субсидию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины (Минисоцполитики).

"Сообщаем, что получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии", - отметили в пресс-службе.

В министерстве сообщили, что поскольку эта выплата является единовременной, она не учитывается в совокупном доходе домохозяйства при расчете размера субсидии, что не скажется на размере жилищной субсидии в будущих периодах.

"Таким образом, привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера", - добавили в пресс-службе.

Напомним, украинцы уже потратили более 100 млн гривен в рамках программы выплат по 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19.

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