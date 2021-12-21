Урежут ли субсидию получателям "ковидной" тысячи: ответ Кабмина

Граждане, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, начали получать из бюджета по 1 тысяче гривен. Эти деньги не повлияют на субсидию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины ( Минисоцполитики ).

"Сообщаем, что получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии", - отметили в пресс-службе.

В министерстве сообщили, что поскольку эта выплата является единовременной, она не учитывается в совокупном доходе домохозяйства при расчете размера субсидии, что не скажется на размере жилищной субсидии в будущих периодах.

"Таким образом, привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера", - добавили в пресс-службе.