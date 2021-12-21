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"Ковидная тысяча" без "Дии" и банковских карт: когда украинцы смогут получить наличные

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Вторник 21 декабря 2021 17:08
"Ковидная тысяча" без "Дии" и банковских карт: когда украинцы смогут получить наличные Фото: в Офисе президента сделали заявление о выплате тысячи гривен за COVID-вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса смогут также граждане с "зелеными" COVID-сертификатами, которые не являются пользователями мобильного приложения "Дия".

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма на брифинге.

Чиновник отметил высокую активность украинцев, так как за первые сутки функционирования программы "еПоддержка" более 3,5 миллиона граждан зарегистрировались для участия в ней, чтобы получить "ковидную тысячу".

"Что важно - мы сделаем так, чтобы каждый гражданин Украины, который сделал полный курс вакцинации, имел возможность получить эту тысячу гривен. Безусловно мы делаем приоритет на онлайн инструменты... но у всех будет такая возможность", - подчеркнул замглавы ОПУ.

Так, даже если у людей нет смартфона и банковской карточки, то "ближе до конца следующего года" для них будут предусмотрены традиционные способы выдачи тысячи гривен, сказал Шурма.

На данный момент банками-партнерами, участвующими в государственной программе, являются Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Альфа-Банк, А-Банк и Укргазбанк. При этом еще около 10 финучреждений сейчас функционируют в пилотном режиме.

Некоторые банки уже начали выплачивать 1 тысячу клиентам за свой счет, не дожидаясь старта программы (19 декабря). На сегодняшний день ими было выплачено около 1,5 миллиарда гривен.

Уже видны приоритеты, куда люди пускают свою "ковидную тысячу" (сейчас уже было потрачено 100 миллионов гривен): на первом месте стала покупка книг, а заведения культуры и театры - на третьем.

"Программа будет и дальше развиваться. Уже было объявлено, что в ближайшее время добавят категорию, куда можно потратить деньги, это лекарства для граждан в возрасте более 60 лет", - рассказал Шурма.

Чиновник добавил, что со временем в программу, которая будет действовать год, добавят и другие категории.

Видео: у Зеленского высказались о выдаче тысячи гривен для вакцинированных, у кого нет "Дии"

Напомним, ранее в Кабинете министров рассказали, урежут ли субсидию получателям "ковидной" тысячи.

Также мы писали о том, что после начала выплат бонусной тысячи гривен украинцам "упали" книжные сайты, не выдержав ажиотажа.

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