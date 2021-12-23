Украинцам советуют, как тратить "тысячу Зеленского": самые выгодные предложения
Украинцы могут потратить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса по государственной программе "еПоддержка" на ряд сервисов и категорий товаров, фактически увеличив предоставленный денежный лимит на несколько сотен гривен, а то и вдвое. Подобные акции предлагают некоторые бизнесы, которые поддержали проект.
Подборка выгодных пропозиций для получателей "ковидной тысячи" представлена 23 декабря на Facebook-странице "Дия".
Предложения и акции для траты "тысячи Зеленского"
Кино
- "Планета кино" - для обладателей карточки "еПоддержка" в monobank есть возможность на тысячу гривен приобрести 4 сертификата по 250 гривен. Каждый дает скидку на чек, в котором могут быть несколько билетов на любой сеанс. К каждому сертификату - попкорн в подарок
- "Multiplex" предлагает владельцам карт "ПриватБанка" абонемент в кино за 1000 гривен на 11 сеансов на местах GOOD или же 7 визитов на места IMAX.
Книги
- "Книголав" предлагает сертификат на 1000 гривен, который автоматически позволяет выбрать на сайте книги на 1400 гривен, то есть можно накупить литературы на 400 гривен больше.
- "Vivat" - при выборе любых книг на сумму от 1001 до 1200 гривен сумма в корзине автоматически уменьшается до той самой 1 тысячи.
- "Наш формат" предлагает при заказе от 750 гривен подарить еще 2 книги, а от 1000 гривен - 3 книги. Если сумма заказа до 1050 гривен, издательство округляет до 1000 гривен в пользу покупателя. Кроме того, можно купить книгу военным по специальной цене.
- Bizlit с промокодом epidtrymka предоставляет в подарок еще 20% скидки, таким образов вместо 1 тысячи гривен на книги будет 1200.
События (досуг)
- Concert.ua предлагают купить сертификат на 1000 гривен - тут нет скидок, но сертификатом можно воспользоваться в течение года (напомним, что средства на карте "еПоддержка" доступны только 4 месяца).
- TicketsBox предлагает сертификаты номиналом в 200, 500 и 1000 гривен. Они дают возможность приобрести билеты на эксклюзивные концерты и прочие события со скидкой или оформить бесплатно (в том числе и на фестиваль Atlas Weekend).
Спорт
- Sport Life предлагает купить за "ковидную тысячу" сертификат на 2000 гривен - им можно оплатить любой абонемент в данной сети.
- hiitworks предлагают разные пакеты тренирово по фитнесу за 1000 гривен (для начинающих, персональные и групповые). Также с помощью "еПоддержки" можно оплатить любой абонемент.
Другие предложения
- Kyivstar и Альфа-Банк предлагают новым клиентам в подарок 150 гривен в случае открытия карты "еПоддержка" - для этого нужно только скачать цифровой банк Sense SuperApp и открыть счет.
Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, что в Украине получить "ковидную тысячу" смогут также граждане, которые не являются пользователями мобильного приложения "Дия" и не имеют банковских карт.
Добавим также, перед этим в Кабмине рассказали, урежут ли субсидию получателям "ковидной" тысячи.