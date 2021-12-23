Украинцам советуют, как тратить "тысячу Зеленского": самые выгодные предложения

Украинцы могут потратить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса по государственной программе "еПоддержка" на ряд сервисов и категорий товаров, фактически увеличив предоставленный денежный лимит на несколько сотен гривен, а то и вдвое. Подобные акции предлагают некоторые бизнесы, которые поддержали проект.

Подборка выгодных пропозиций для получателей "ковидной тысячи" представлена 23 декабря на Facebook-странице " Дия ".

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, что в Украине получить "ковидную тысячу" смогут также граждане, которые не являются пользователями мобильного приложения "Дия" и не имеют банковских карт.

Добавим также, перед этим в Кабмине рассказали, урежут ли субсидию получателям "ковидной" тысячи.