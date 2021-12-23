Українцям радять, як витрачати "тисячу Зеленського: найвигідніші пропозиції
Фото: бізнес в Україні пропонує вигідні акції для "ковідної тисячі" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українці можуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу за державною програмою "єПідтримка" на ряд сервісів і категорій товарів, фактично збільшивши наданий грошовий ліміт на кілька сотень гривень, а то й удвічі. Подібні акції пропонують деякі бізнеси, які підтримали проект.
Добірка вигідних пропозицій для одержувачів "ковідної тисячі" представлена 23 грудня на Facebook-сторінці "Дія".
Пропозиції та акції для "тисячі Зеленського"
Кіно
- "Планета Кіно" - для власників картки "єПідтримка" в monobank є можливість на тисячу гривень придбати 4 сертифікати по 250 гривень. Кожен дає знижку на чек, в якому може бути кілька квитків на будь-який сеанс. До кожного сертифікату - попкорн у подарунок
- "Multiplex" пропонує власникам карток "ПриватБанку" абонемент у кіно за 1000 гривень на 11 сеансів на місцях GOOD або ж 7 візитів на місця IMAX.
Книга
- "Книголав" пропонує сертифікат на 1000 гривень, який автоматично дозволяє вибрати на сайті книги на 1400 гривень, тобто можна накупити літератури на 400 гривень більше.
- "Vivat" - при виборі будь-яких книг на суму від 1001 до 1200 гривень сума в кошику автоматично зменшується до тієї самої 1 тисячі.
- "Наш формат" пропонує при замовленні від 750 гривень подарувати ще 2 книги, а від 1000 гривень - 3 книги. Якщо сума замовлення до 1050 гривень, видавництво округлює до 1000 гривень на користь покупця. Крім того, можна купити книгу військовим за спеціальною ціною.
- Bizlit з промокодом epidtrymka надає в подарунок ще 20% знижки, таким образів замість 1 тисячі гривень на книги буде 1200.
Події (дозвілля)
- Concert.ua пропонують купити сертифікат на 1000 гривень - тут немає знижок, але сертифікатом можна скористатися протягом року (нагадаємо, що кошти на карті "єПідтримка" доступні тільки 4 місяці).
- TicketsBox пропонує сертифікати номіналом у 200, 500 і 1000 гривень. Вони дають можливість придбати квитки на ексклюзивні концерти та інші події зі знижкою або оформити безплатно (в тому числі й на фестиваль Atlas Weekend).
Спорт
- Sport Life пропонує купити за "ковідну тисячу" сертифікат на 2000 гривень - ним можна оплатити будь-який абонемент в даній мережі.
- hiitworks пропонують різні пакети тренування з фітнесу за 1000 гривень (для початківців, персональні та групові). Також за допомогою "єПідтримки" можна оплатити будь-який абонемент.
Інші пропозиції
- Kyivstar і Альфа-Банк пропонують новим клієнтам в подарунок 150 гривень у разі відкриття карти "єПідтримка" - для цього потрібно тільки завантажити цифровий банк sense SuperApp і відкрити рахунок.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента розповіли, що в Україні отримати "ковідну тисячу" зможуть також громадяни, які не є користувачами мобільного додатку "Дя" та не мають банківських карт.
Додамо також, перед цим у Кабміні розповіли, чи уріжуть субсидію одержувачам "ковідної" тисячі.