Українцям радять, як витрачати "тисячу Зеленського: найвигідніші пропозиції

Українці можуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу за державною програмою "єПідтримка" на ряд сервісів і категорій товарів, фактично збільшивши наданий грошовий ліміт на кілька сотень гривень, а то й удвічі. Подібні акції пропонують деякі бізнеси, які підтримали проект.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розповіли, що в Україні отримати "ковідну тисячу" зможуть також громадяни, які не є користувачами мобільного додатку "Дя" та не мають банківських карт.

Додамо також, перед цим у Кабміні розповіли, чи уріжуть субсидію одержувачам "ковідної" тисячі.