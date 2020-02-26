Украинцам резко повысят пенсии: кто останется без прибавки

Пенсии в Украине будут перерасчитаны в марте после плановой индексации
Пенсии в Украине резко вырастут с 1 марта 2020 года после автоматической индексации выплат. Прибавку получит большинство украинских пенсионеров, но многие останутся без доплат. На сколько повысят пенсии, каких категорий это коснется, и кому выплаты не повысят - в материале Styler.
Так, по данным Министерства соцполитики, на автоматическую индексацию могут рассчитывать такие категории:
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Тем пенсионерам, которые получают выплаты не по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058, а по другим нормам, индексация проведена не будет, пишет Сегодня.
Тем не менее, если после индексации у этих категорий пенсия будет меньше, чем такая же "трудовая" по возрасту, то и ее также могут пересчитать.
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А работающим пенсионерам пенсию пересчитают с 1 апреля 2020 года, но при условии, что они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.
По оценкам ПФУ, с учетом работающих пенсионеров, без повышения останутся около 3,5 миллиона пенсионеров.
Пенсии будут проиндексированы с учетом роста средней зарплаты в 2019 году по сравнению с 2018 годом и инфляцией за 2019 год. Согласно подсчетам, пенсия в марте 2020 будет повышена в среднем на 11%.
Средняя пенсия в Украине равняется 3064 грн, после индексации она может вырасти на 306 грн (до 3370).
Напомним, с 1 апреля 2020 года будет увеличен пенсионный возраст для женщин с 59 до 59,5 лет. А необходимый для получения выплат по возрасту страховой стаж увеличился в этом году до 27 лет.