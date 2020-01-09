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В Украине увеличатся штрафы для пешеходов: все подробности

STYLERЖизнь    09.01.2020 - 07:03
В Украине увеличатся штрафы для пешеходов: все подробности
Штрафы для пешеходов в Украине будут увеличиваться (фото: коллаж РБК-Украина)

Правительство подняло штрафы для пешеходов

Кабинет министров зарегистрировал законопроект о внесении изменений в статью 127 КУ об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения (№ 2697).

Авторы проекта закона - трое народных депутатов от "Слуги народа". Данный законопроект предлагает наказывать пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения наложением штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 255 гривен.

В данное время за подобные нарушения пешеходов могут наказать штрафом в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это составляет 51 гривну.

Если же пешеходы, нарушающие ПДД, находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, то новый законопроект предлагает для них ввести штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен. Сейчас за такое нарушение накладывается штраф в размере 8 необлагаемых минимумов доходов граждан - 120 гривен.

Если же нарушения ПДД становятся причиной аварийной обстановки, то штраф будет составлять 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 12 до 40 часов. Сейчас за это накладывается штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что с начала 2020 года в Украине действуют новые правила дорожного движения касательно парковки автомобилей. К изменениям ПДД подтолкнула большая популярность электромобилей в стране.

Кроме того, владельцы электрокаров будут получать новые номерные знаки с зеленым шрифтом. И хотя гибридные автомобили приравниваются к электромобилям, для них не будет зеленых номеров.

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