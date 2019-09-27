Украинцам разрешили отрезать отопление в квартирах: как это сделать

Украинцы проживающие в многоквартирных домах смогут по собственной инициативе отключаться от централизованых систем отопления и горячей воды. Приказ Минрегионстроя вступил в силу с 17 сентября 2019 года.

Вместо этого жильцы смогут устанавливать систему индивидуального теплоснабжения. Но при этом разрешение на подобные меру будут выдаваться лишь в случае, если не менее 50% квартир и других нежилых помещений этого дома уже отключены от централизованной системы.

Кроме того, отключиться можно будет только в неотопительный сезон, то есть до 1 октября.

Решение об отключении должен принимать орган местного самоуправления. И для этого владельцу нужно подать заявление. А на официальных интернет-страницах органов самоуправления должен быть перечень домов, в которых не менее половины квартир уже отключились от системы отопления.

Отопление в Украине можно будет отрезать (фото: mediasat.info)

Как альтернативу разрешено пользоваться газовым или электрическим отоплением, а также использовать бойлер либо газовую колонку для нагрева воды.

Тем не менее, платежки за тепло приходить все равно будут, так как централизованое отопление рассчитано на дом в целом, а не на отдельную квартиру. А без платежек можно остаться, только если отключиться всем домом.