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Украинцам рассказали, когда ждать всплеска коронавируса

STYLERКоронавирус    14.04.2020 - 10:19
Украинцам рассказали, когда ждать всплеска коронавируса
Виктор Ляшко (фото: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине может начать распространяться после "маркерной" точки

Коронавирус в Украине поразил уже более 3,3 тысячи украинцев, 98 из них - умерло. Пока что ситуация с пандемией в государстве контролируется, но все может значительно ухудшиться. Виктор Ляшко рассказал о "маркерной точке", после которой станет понятно, будет ли всплеск COVID-19 в стране.

Об этом главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Украины, рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По словам Ляшко, стремление украинцев попасть в церкви на Пасху 19 апреля может полностью нивелировать все успехи по сдерживанию пандемии, достигнутые благодаря карантину.

Замминистра назвал "маркерную точку", которая покажет, будет ли всплеск после празднования Пасхи. Это 24 апреля, то есть на 5-7 день после 19-го числа будет понятна ситуация в стране с коронавирусом.

Так, опыт празднования Вербного воскресенья показал, что нарушений со стороны церквей было немного. Но украинцы все же собирались возле храмов, нарушая правила социального дистанцирования.

Ляшко еще раз призвал украинцев оставаться дома на Пасху, посмотреть церковную службу онлайн, религиозные обряды провести дома, и в гости к родственникам не ходить.

"Ведь так легко разрушить в конце карантинных мер (это как раз 24 апреля. - Ред.) все то, что мы достигли, а мы достигли многого, - сказал Ляшко. - Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и людей. Мы рассчитываем на сознательность украинцев", - добавил он.

Виктор Ляшко рассказал, когда ждать всплеска коронавируса в Украине (видео: YouTube/Свобода слова на ICTV)

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