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Українцям розповіли, коли чекати сплеску коронавіруса

STYLERКоронавірус    14.04.2020 - 10:19
Українцям розповіли, коли чекати сплеску коронавіруса
Віктор Ляшко (фото: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні може почати розповсюджуватися після "маркерної" точки

Коронавірус в Україні вразив вже понад 3,3 тисячі українців, 98 з них - померли. Поки що ситуація з пандемією в державі контролюється, але все може значно погіршитися. Віктор Ляшко розповів про "маркерну точку", після якої стане зрозуміло, чи буде сплеск COVID-19 у країні.

Про це головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я України, розповів в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За словами Ляшка, прагнення українців потрапити до церкви на Великдень 19 квітня може повністю нівелювати всі успіхи щодо стримування пандемії, досягнуті завдяки карантину.

Заступник міністра назвав "маркерну точку", яка покаже, чи буде сплеск після святкування Пасхи. Це 24 квітня, тобто на 5-7 день після 19-го числа буде зрозуміла ситуація в країні з коронавірусом.

Так, досвід святкування Вербної неділі показав, що порушень з боку церков було небагато. Але українці все ж збиралися біля храмів, порушуючи правила соціального дистанціювання.

Ляшко ще раз закликав українців залишатися вдома на Великдень, подивитися церковну службу онлайн, релігійні обряди провести вдома, і в гості до родичів не ходити.

"Адже так легко зруйнувати в кінці карантинних заходів (це якраз 24 квітня. - Ред.) все те, що ми досягли, а ми досягли багато чого, - сказав Ляшко. - Не вистачить ніяких сил ні поліції, ні епідеміологів, щоб закрити всі храми і людей. Ми розраховуємо на свідомість українців", - додав він.

Віктор Ляшко розповів, коли чекати сплеску коронавіруса в Україні (відео: YouTube/Свобода слова на ICTV)

Раніше у МОЗ розповіли, в яких випадках і як часто люди після 60 років можуть порушувати карантин.

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