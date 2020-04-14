Как часто и когда пенсионеры могут "нарушать" карантин: в Минздраве ответили

Карантин в Украине для пенсионеров (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине могут законно "нарушать" украинцы после 60 лет только в определенных случаях

Карантин в Украине после усиления ограничительных мер с 6 апреля предполагает, что украинцы в возрасте старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию. Но в ряде случаев они могут выходить из дому. Когда пенсионерам разрешено законом "нарушать" карантин, и как часто они могут это делать - в материале Styler.

Отметим, что за нарушение карантина из-за коронавируса предусмотрен солидный штраф - 17 тысяч гривен, повторное пренебрежение правилами потянет за собой денежное наказание на сумму 34 тысячи.

В Минздраве рассказали, что людям после 60 лет можно выходить во время карантина на улицу в таких случаях:

выходить в магазин и другие места торговли, которые находятся на расстоянии не далее 2 километра от места самоизоляции,

покидать места самоизоляции можно не чаще двух раз в неделю,

это разрешено делать только одиноким пожилым людям, о которых некому позаботиться,

использование защитной маски при этом является обязательным.

Кроме того, в Минздраве напомнили, что нужно помогать и заботиться о людях старшего поколения.

"Собираясь в магазин, спросите, не нужно ли им что-то купить. Оставьте пакеты возле дверей. Помогите оплатить коммунальные услуги онлайн", - резюмировали ведомстве.

Несмотря на это, именно люди старшего возраста часто нарушают карантин. Так, в Киеве в понедельник 13 апреля возле Ощадбанка заметили давку из людей пенсионного возраста.