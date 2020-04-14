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Коронавирус оказался в 10 раз опаснее: что известно

STYLERКоронавирус    14.04.2020 - 08:30
Коронавирус оказался в 10 раз опаснее: что известно
Коронавирус еще опаснее (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус очень быстро распространяется и имеет высокую летальность

Коронавирус COVID-19 в десять раз опаснее, чем свиной грипп H1N1, ставший причиной пандемии 2009 года. Такое заявление сделал Тедрос Аданом Гебреисус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения.

По словам главы ВОЗ, вспышки заражения коронавирусной инфекцией распространяются очень быстро, а останавливаются гораздо медленнее, чем при свином гриппе 11 лет назад. Кроме того, коронавирус смертельнее вируса свиного гриппа в 10 раз.

"Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что это смертельно - в 10 раз смертельнее, чем вирус, ответственный за пандемию гриппа 2009 года", - сказал Гебреисус в Twitter ВОЗ.

Глава организации отметил, что в некоторых странах количество зарегистрированных случаев может удваиваться всего за несколько дней.

Отметим, что количество заболевших в мире уже превысило два миллиона человек. От коронавируса умерло 120 тысяч людей во всем мире.

Ранее мы писали, что в ВОЗ назвали более эффективную защиту от коронавируса, чем маски.

Также сообщалось, что у коронавируса появился новый необычный симптом, который может проявляться, как вместе с типичными - кашлем и температурой, так и самостоятельно.

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