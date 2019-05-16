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Украинцам рассказали, когда ждать повышение пенсий

STYLERЖизнь    16.05.2019 - 18:08
Украинцам рассказали, когда ждать повышение пенсий
Пенсия в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинским пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсия в Украине увеличится минимум на 67 гривен. Речь идет о минимальной пенсии, которая вырастет до 1564 гривен. Это связано с перерасчетом в связи с ростом инфляции. При этом максимальная пенсия увеличится на 670 гривен до 15640 гривен. Об этом говорится в эфире "Сніданку з 1+1".

Третий этап повышения пенсий произойдет в декабре. По данным ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 11,4 млн пенсионеров. При этом средняя пенсия с начала 2019 года увеличилась на 253,38 грн до 2899,04 грн.

Пенсия в Украине увеличится в декабре (видео: YouTube/Сніданок з 1+1)

Стоит отметить, что с 1 марта пенсионный фонд провел автоматический перерасчет пенсий. Согласно постановлению Кабинета министров, для индексации используется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее 100 грн.

Ранее сообщалось о том, что пенсионный фонд 2 мая 2019 года начал финансирование пенсий за май и жилищных субсидий за апрель.

Монетизированные субсидии выплачивают вместе с пенсией через банк или Укрпоштой. Остальные получают субсидии через Ощадбанк.

Мы также писали о том, что доходы Пенсионного фонда в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 24,3% до 104,4 млрд грн.

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