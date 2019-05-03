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ПФУ начал финансирование пенсий и монетизированных субсидий

Новости » Экономика    03.05.2019 - 10:53
ПФУ начал финансирование пенсий и монетизированных субсидий
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Перечислены первые миллиарды

Пенсионный фонд Украины 2 мая начал финансирование пенсий за май и жилищных субсидий за апрель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным фонда, уже перечислены первые 1,5 млрд грн на пенсии и 122,2 млн грн на монетизированные субсидии.

ПФУ начал финансирование пенсий и монетизированных субсидий

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 25 апреля завершил финансирование пенсий за апрель и жилищных субсидий за март 2019 года. По данным ведомства, на пенсии за апрель направлено 36,43 млрд грн, на жилищные субсидии за март - 4,37 млрд грн.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Монетизированные субсидии пенсионерам выплачивают вместе с пенсией через банк или Укрпоштой. Остальные получают субсидии через Ощадбанк.

Как сообщало РБК-Украина, доходы Пенсионного фонда Украины в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 24,3% до 104,4 млрд грн. Собственные доходы ПФУ за этот период составили 54,3 млрд грн, поступления из государственного бюджета - 49,8 млрд грн.

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