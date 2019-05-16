Українцям розповіли, коли чекати підвищення пенсій

Пенсія в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Українським пенсіонерам перерахують пенсії

Пенсія в Україні зросте мінімум на 67 гривень. Мова йде про мінімальну пенсію, яка зросте до 1564 гривень. Це пов'язано з перерахунком у зв'язку із зростанням інфляції. При цьому максимальна пенсія збільшиться на 670 гривень до 15640 гривень. Про це йдеться в ефірі "Сніданку з 1+1".

Третій етап підвищення пенсій відбудеться в грудні. За даними ПФУ, станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалося 11,4 млн пенсіонерів. При цьому середня пенсія з початку 2019 року збільшилася на 253,38 грн до 2899,04 грн.

Пенсія в Україні збільшиться в грудні (відео: YouTube/Сніданок з 1+1)

Варто зазначити, що з 1 березня пенсійний фонд провів автоматичний перерахунок пенсій. Згідно з постановою Кабінету міністрів, для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може бути менше 100 грн.

Раніше повідомлялося про те, що пенсійний фонд 2 травня 2019 року почав фінансування пенсій за травень і житлових субсидій за квітень.

Монетизовані субсидії виплачують разом з пенсією через банк або Укрпоштою. Решта отримують субсидії через Ощадбанк.

Ми також писали про те, що доходи Пенсійного фонду у першому кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 24,3% - до 104,4 млрд грн.