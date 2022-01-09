Украинцам рассказали, как во время праздников уберечь себя от краж в людных местах
Коллаж РБК-Украина: в полиции рассказали, как не стать жертвой воров
Рождественские выходные продолжаются и если вы думаете посетить новогодние ярмарки или другие публичные месте, где будет большое скопление людей, то следует позаботиться о сохранности своих вещей.
Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook рассказала, как не стать жертвой мошенников.
Ведь обычно карманники "охотятся" в местах, где много людей, чтобы быть менее заметными.
Как уберечься от воров в людных местах
- Если вы гуляете с сумкой или рюкзаком, то держите их в руках перед собой, поскольку на плече и на спине воры могут легко открыть их и достать ценные вещи.
- В людных местах старайтесь не доставать свой кошелек и не демонстрировать его содержание.
- В такие места также не стоит брать с собой большие суммы денег. Возьмите столько, сколько планируете потратить.
- Не кладите ценные вещи, телефоны, документы и ключи во внешние карманы одежды, сумок и рюкзаков. Лучше для этого использовать внутренние карманы или поясные сумочки.
- Будьте особо бдительные, когда к вам подходит незнакомый человек, или же кто-то прижимается в общественном транспорте и толпе.
- Если вы пользуетесь банковскими картами, то не храните в кошельке вместе с картой и ее пин-код.
Напомним, в киевском супермаркете охранник помог вору обокрасть покупателя.
Ранее под Херсоном грабители вынесли из дома священника церковное имущество с серебром.