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Українцям розповіли, як під час свят вберегти себе від крадіжок у людних місцях

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Неділя 09 січня 2022 07:37
Українцям розповіли, як під час свят вберегти себе від крадіжок у людних місцях Колаж РБК-Україна: у поліції розповіли, як не стати жертвою злодіїв
Автор: Роман Мирончук

Різдвяні вихідні тривають і якщо ви думаєте відвідати новорічні ярмарки або інші публічні місці, де буде велике скупчення людей, то слід подбати про збереження своїх речей.

Патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook розповіла, як не стати жертвою шахраїв.

Адже зазвичай кишенькові злодії "полюють" в місцях, де багато людей, щоб бути менш помітними.

Як уберегтися від злодіїв у людних місцях

  • Якщо ви гуляєте з сумкою або рюкзаком, то тримайте їх в руках перед собою, оскільки на плечі і на спині злодії можуть легко відкрити їх і дістати цінні речі.
  • У людних місцях намагайтеся не діставати свій гаманець і не демонструвати те, що в ньому є.
  • У такі місця також не варто брати з собою великі суми грошей. Візьміть стільки, скільки плануєте витратити.
  • Не кладіть цінні речі, телефони, документи і ключі в зовнішні кишені одягу, сумок і рюкзаків. Краще для цього використовувати внутрішні кишені або поясні сумочки.
  • Будьте особливо пильні, коли до вас підходить незнайома людина, або хтось притискається в громадському транспорті і натовпі.
  • Якщо ви користуєтеся банківськими картами, то не зберігайте в гаманці разом з картою і її пін-код.

Нагадаємо, в київському супермаркеті охоронець допоміг злодієві обікрасти покупця.

Раніше під Херсоном грабіжники винесли з будинку священика церковне майно зі сріблом.

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