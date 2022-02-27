Украинцам рассказали, как уберечь крыши домов от проникновения диверсантов

Подразделения теробороны дали советы, как уберечь крыши домов от проникновения диверсантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко".
Украинцы, которые вышли защищать города от врага рассказали, как можно помочь им и навредить диверсантам.
В частности, нужно рассыпать на лестницах перед выходами на крыши домов муку, шпаклевку, гипс и тому подобное.
Это позволит понимать было ли проникновение на крышу и не будет тратить силы на проверку.
Также не впускайте в подъезды и квартиры незнакомых лиц, даже если они в гражданской одежде.
К тому же важно не привлекать к соседским чатам новых пользователей.
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