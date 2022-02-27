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Украинцам рассказали, как уберечь крыши домов от проникновения диверсантов

Автор: Татьяна Самарук

Подразделения теробороны дали советы, как уберечь крыши домов от проникновения диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко".

Что нужно делать

Украинцы, которые вышли защищать города от врага рассказали, как можно помочь им и навредить диверсантам.

В частности, нужно рассыпать на лестницах перед выходами на крыши домов муку, шпаклевку, гипс и тому подобное.

Это позволит понимать было ли проникновение на крышу и не будет тратить силы на проверку.

Также не впускайте в подъезды и квартиры незнакомых лиц, даже если они в гражданской одежде.

К тому же важно не привлекать к соседским чатам новых пользователей.

Ранее мы сообщали, что украинцам назвали подозрительные группы, в которые нельзя добавляться.

Также мы писали, как мирный житель может помешать наступлению русских.

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Украина