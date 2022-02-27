"Это делают диверсанты". Украинцам назвали подозрительные группы, в которые нельзя добавляться

Украинцам рассказали о группах, что создаются в мессенджерах, в которые ни в коем случае нельзя добавляться. Ведь такие сообщества создаются диверсантами с преступной целью.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

"Максимальное распространение! Важно! Если вас автоматически добавляют в чат или группу под названием "Перекличка районов", сразу удаляйтесь оттуда", - говорится в сообщении.

Такие группы создаются диверсантами, чтобы узнавать данные о городе.

Напомним, что в МВД предупредили украинцев о фейковых звонках из номеров военнослужащих.

Если получили такой, спросите у абонента о следующем: