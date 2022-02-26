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Как мирный житель может помешать наступлению россиян: инструкция от ВСУ

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Суббота 26 февраля 2022 17:59
Как мирный житель может помешать наступлению россиян: инструкция от ВСУ В ВСУ рассказали, что нужно делать украинцам (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. Поэтому военные Украины обратились к гражданам, чтобы те помогли побороть врага.

Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВС Украины.

Отмечается, что с целью недопущения продвижения врага по нашей территории, нужно:

  • Если увидели колонну танков, после них обязательно поедет колонна бензовозов. Нужно сделать все необходимое, чтобы они не прошли. Стоит блокировать дороги, валить деревья и растягивать сетки из ворот. Нет топлива - нет техники.
  • Если видите, что колонна зашла в лесополосу - валите деревья;
  • Если знаете, что в лесу остановился враг, и уверены на 100 % что это враг, не жалейте лес, зажгите его;
  • У кого в наличии есть эскалаторы, окапывайте населенные пункты, чтобы враг не мог проехать, не ждите, что кто-то сделает это за вас;
  • Также владельцы оружия с оптическими прицелами стреляйте с расстояния по колесам, это остановит транспорт, далее - по обстановке.
  • Снимайте указатели на местности, все вы ориентируетесь, враг - нет. Если спрашивают, где находимся - проявите фантазию, дезинформируйте врага.
  • Метки, которые делают диверсанты на зданиях, вблизи важных объектов, нужно заливать смолой и уничтожать:
  • Если есть информация, что враг на подходе, курите солому, шины в больших количествах, черный дым дезинформирует, у врага будет мнение, что населенный пункт уже обстрелян, это поможет выиграть немного времени.

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