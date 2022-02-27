Українцям розповіли, як уберегти дахи будинків від проникнення диверсантів

Що потрібно робити

Українці, які вийшли захищати міста від ворога розповіли, як можна допомогти їм та зашкодити диверсантам.

Зокрема, потрібно розсипати на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо.

Це дасть змогу розуміти чи було проникнення на дах та не витрачатиме сили на перевірку.

Також не впускайте до під'їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі.

До того ж важливо не долучати до сусідських чатів нових користувачів.