Украинцам рассказали, как уберечь крыши домов от проникновения диверсантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко".

Что нужно делать

Украинцы, которые вышли защищать города от врага рассказали, как можно помочь им и навредить диверсантам.

В частности, нужно рассыпать на лестницах перед выходами на крыши домов муку, шпаклевку, гипс и тому подобное.

Это позволит понимать было ли проникновение на крышу и не будет тратить силы на проверку.

Также не впускайте в подъезды и квартиры незнакомых лиц, даже если они в гражданской одежде.

К тому же важно не привлекать к соседским чатам новых пользователей.