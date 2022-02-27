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Українцям розповіли, як уберегти дахи будинків від проникнення диверсантів

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Неділя 27 лютого 2022 13:56
Українцям розповіли, як уберегти дахи будинків від проникнення диверсантів Як захиститися від деверсантів (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Підрозділи тероборони дали поради, як уберегти дахи будинків від проникнення диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "17 окрему танкову Криворізьку бригаду імені Костянтина Пестушка".

Що потрібно робити

Українці, які вийшли захищати міста від ворога розповіли, як можна допомогти їм та зашкодити диверсантам.

Зокрема, потрібно розсипати на сходах перед виходами на дахи будинків борошно, шпаклівку, гіпс тощо.

Це дасть змогу розуміти чи було проникнення на дах та не витрачатиме сили на перевірку.

Також не впускайте до під'їздів та квартир незнайомих осіб, навіть якщо вони у цивільному одязі.

До того ж важливо не долучати до сусідських чатів нових користувачів.

Раніше ми повідомляли, що українцям назвали підозрілі групи, в які не можна додаватися.

Також ми писали, як мирний житель може стати на заваді наступу росіян.

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