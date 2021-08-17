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Украинцам рассказали, как сохранить субсидию после покупки недвижимости

Автор: Роман Мирончук

Украинцы, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, имеют право осуществить покупку свыше 50 тысяч гривен и не лишиться государственной помощи. Есть одно условие, можно приобрести квартиру, если покупка делалась в течение шести месяцев после продажи квартиры, которая была единственным жильем.

Такие изменения утвердил Кабинет министров Украины, сообщает "Сегодня".

Получить субсидию также могут те, у кого находится больше одного объекта в собственности, если один из них находится в селе или принадлежит сразу нескольким лицам.

Право на получение субсидии теряют те, кто купил квартиру, земельный участок, автомобиль или товары длительного пользования на более чем 50 тысяч гривен. Имеется в виду одна покупка на протяжении года.

Чтобы получить субсидию должны быть следующие нормы жилья

Норма жилья на одного человека составляет почти 49 кв. м и 13,65 - на каждого последующего человека. Это означает, что на семью из трех человек норма будет около 75 кв. м.

Когда откажут в субсидии

  • Если площадь квартиры превышает 130 кв. м;
  • Если площадь дома составляет более 230 кв. м.

Отметим, что при назначении субсидии не учитываются жилые помещения, которые находятся в общей долевой или совместной собственности, или расположенные в сельской местности и полученные по наследству.

Напомним, школьники из малообеспеченных и многодетных семей смогут получить единовременные выплаты к началу учебного года 1 сентября.

Мы также писали о том, что украинцам готовят важные изменения касательно субсидий и социальных выплат.

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Субсидии в Украине