Субсидии и соцвыплаты: украинцам готовят важные изменения

Субсидии в Украине на оплату коммунальных услуг, а также другие социальные выплаты, с целью контроля таких целевых трат, могут перевести в цифровую национальную валюту (Е-гривну), которая сейчас разрабатывается Национальным банком.

Об этом рассказал замглавы Минцифры по вопросам развития IT Александр Борняков в интервью " Минфину ".

По его словам, это значительно упростит мониторинг социальных выплат, позволит легко отслеживать, на что была потрачена денежная помощь от государства.

Борняков отметил, что электронная гривна создаст возможность использования смарт-контрактов.

"Например, если государство делает социальные выплаты фиатными деньгами, оно не может проконтролировать, как тратятся эти средства. В случае же с цифровой валютой можно давать деньги на конкретные цели. Например, на оплату коммунальных платежей, если речь о субсидии, или на покупку детских товаров и т.п." - объяснил заместитель министра.

Кроме того, украинская цифровая валюта позволит Нацбанку лучше отслеживать эмиссию и упростить контроль за оборотом в экономике.

Между тем, по аналогичному принципу общественность и СМИ могут контролировать и государственные расходы.

"Сейчас вы не можете увидеть, куда пошла напечатанная гривна, а с Е-гривной контроль за этим упростится. Всегда можно зайти на блокчейн, посмотреть, какой банк получил средства, куда дальше они были переведены", - рассказал Борняков.